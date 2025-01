Masterchef, alti ascolti in tv? Spunta un dubbio sugli chef

Klaus Davi 12 gennaio 2025 a

a

a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Masterchef 14)

Siamo reduci dalle abbuffate natalizie ma i programmi dedicati alla cucina non sembrano minimamente risentirne. Anzi. Masterchef su Sky Uno continua a segnare risultati ottimi tanto che nel secondo episodio è arrivato a sfiorare il 6% di share con medie vicine al milione di spettatori. Nonostante una serata complicata come quella del giovedì, con la serie Un passo dal cielo su Rai 1, Tolo Tolo di Checco Zalone su Canale 5, la sfida dei talk di Rete 4 e La7 e Geppi Cucciari su Rai 3, la confermata squadra di giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli mantiene intatto il suo cospicuo seguito. Il dubbio è se questi programmi siano guardati da appassionati di cucina o semplicemente “consumati” per la presenza di questi chef ormai divenuti delle star nell’immaginario collettivo. Resta il fatto che il secondo episodio, quello che ha segnato picchi superiori al 6%, era dedicato al grande Gualtiero Marchesi, figura mitica della cucina italiana e maestro di cuochi stellati come gli ospiti della serata Andrea Berton e Davide Oldani. Merito anche di questi format è far conoscere ricette e prodotti locali meno noti al grande pubblico come il bollito piemontese, il baccalà, la soppressa, i tortelli e magari cucinarli in maniera innovativa non tradendo però la nostra tradizione culinaria.