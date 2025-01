Affari Tuoi, la caparra per la casa in fumo: il dramma di Sara. Ma alla fine della puntata...

12 gennaio 2025 a

a

a

Riflettori come sempre puntati su Affari Tuoi, il gioco dei pacchi e della fortuna. La puntata in questione è quella di sabato 11 gennaio, alla conduzione sempre il mitico Stefano De Martino e, ovviamente, siamo su Rai 1. Una puntata che ha proposto una sfida emozionante tra il Dottore e Sara, una concorrente abruzzese che lavora in un negozio di articoli sportivi. Sara, che ha scelto il pacco numero 20 per iniziare la sua avventura nel game-show campionissimo in termini di share, era accompagnata dal compagno Mattia, che non è solo il suo fidanzato, ma anche il suo datore di lavoro. Mattia ha raccontato come si sono conosciuti: "Ho conosciuto Sara perché ha inviato il curriculum e io l’ho selezionata per la foto". A questo commento, il conduttore Stefano De Martino ha scherzato: "Hai detto: ‘Questa con questo curriculum la devo prendere io’".

Sara, mamma del piccolo Samuele, ha iniziato la sua partita con entusiasmo. Nel primo pacco ha trovato 0 euro, seguito da un altro fortunato ritrovamento: 75 euro. Dopo aver eliminato i 5mila euro, però, è uscito anche il pacco contenente i 100mila euro. La prima offerta del Dottore è stata di 30mila euro, in riferimento ai 30 giorni che Sara ha trascorso nel game show. Tuttavia, la coppia ha deciso di rifiutare: "Siamo ancora all’inizio".

La partita è proseguita con momenti divertenti e tensione crescente. Durante il gioco, De Martino ha richiamato l’attenzione sugli arrosticini in palio: "Sono 20!" Tuttavia, contandoli, il conduttore ha scoperto che ne mancava uno e ha chiesto ridendo: "Chi si è mangiato un arrosticino? Thanat! Vabbè, dopo ne aggiungiamo uno, saranno 20".

"Vergognati!". Sara vince 20mila euro? La sua reazione scatena i telespettatori | Guarda

Successivamente, Sara ha trovato i pacchi da 500 e 20 euro, ma la situazione si è complicata quando il numero 19, scelto in onore del compleanno di sua madre e del compagno, ha rivelato i 75mila euro. Poco dopo, Mattia, tra indecisioni e scherzi di De Martino, ha scelto il pacco numero 3, convinto dal conduttore: "Mi prendo la responsabilità perché mi accorgo che l’ho un po’ istigato! Io spero ci siano gli arrosticini, Alec ti prego...". E nel pacco c’erano proprio gli arrosticini. "Signori, un uomo sa quando deve prendersi la propria responsabilità", ha affermato De Martino con ironia.

Tra tensioni e battute, la coppia ha eliminato pacchi importanti, inclusi i 200mila e i 300mila euro. Il Dottore ha proposto 10mila euro, ma Sara, determinata, ha rifiutato. Dopo una serie di eliminazioni, sono rimasti solo i pacchi da 15mila e 20mila euro. A quel punto, il Dottore ha alzato l’offerta a 17.500 euro, ma Sara ha deciso di rischiare: "La differenza è poca, rischiamo. Qualche soldino per sistemare casa...".

"Solo con il reggiseno". Bufera su Sara, ecco come si è presentata in studio | Guarda

La storia personale della coppia ha aggiunto un tocco emozionante alla puntata: Sara e Mattia hanno raccontato di aver perso la caparra versata per acquistare una casa a causa di alcuni problemi. Grazie alla vincita finale, però, hanno recuperato quella cifra. Nel pacco numero 20, infatti, c’erano i 20mila euro. De Martino ha esultato: "Almeno la caparra l’abbiamo recuperata!". Una vittoria, insomma, con un peso specifico forse superiore a tante altre vittorie.