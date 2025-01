Verissimo, il dramma di Ivana Spagna: "Mi hanno detto: se lei va a casa, muore"

13 gennaio 2025 a

Un brutto episodio per Ivana Spagna nel 2024: la cantante lo ha raccontato nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5. In particolare, ha rivelato di essere stata ricoverata in ospedale al San Raffaele di Milano: "Non stavo bene da una settimana e dopo aver preso gli antidolorifici ho deciso di prendere altre cose senza dirlo al mio medico per stare meglio e potermi esibire nelle date prestabilite". Poi ha aggiunto: "Ci tengo a spiegarlo perché la gente non faccia l’errore che ho fatto io. Io amo cantare, è la mia vita. Non ho mai saltato un impegno preso, faccio di tutto per rispettare gli appuntamenti e portarli a termine".

L'artista, dunque, ha rivelato di aver preso dei medicinali senza aver prima informato il medico: "Cortisone, antibiotici di tre, quattro anni fa, ho ingerito tutto. Mi sono fatta quell’iniezione da sola, senza dirlo al mio medico e lì ho cominciato a non stare in piedi. Stavo male, mi girava la testa e non riuscivo a parlare. Ho chiamato il manager e gli ho detto che stavo male. Ero da ricovero. Dovevo andare a Milano da sola e all'ospedale mi hanno ricoverato immediatamente per insufficienza renale acuta. Non riuscivo a parlare, sembravo ubriaca. Si sono spaventati tutti, mi hanno detto: 'Se lei va a casa, muore'. Io volevo tornare a casa per i miei gatti. Sono stata una settimana con la flebo attaccata sempre. Non ero più io".

"Ho dovuto perdere due serate, le prime due serate perse nella mia vita - ha proseguito Ivana Spagna -. Mi sono curata, ho seguito il medico. Gli antibiotici servono e dobbiamo usarli come ci dicono". Poi, ha parlato dell'età che avanza: "Faccio sempre ginnastica per mantenermi. Ho 70 anni ma a volte mi sento carica quando canto e sono in mezzo alla gente. A casa ho i momenti di tristezza, piango, poi vedo i miei gattini e sto bene. Ho 5 gattini in casa, ma fuori ne ho di più. Io ho una missione: curarli tutti". Infine, ha raccontato come ha trascorso il Natale quest'anno: "Ero talmente stanca, esaurita da tutto e l'ho passato con i miei gatti. Non avevo voglia di vedere nessuno. Alla Vigilia si è sentito male il mio gattino cardiopatico e l'ho aiutato, facendo l'iniezione".