Domenica In, ansia per Giucas Casella: vuoti di memoria e amnesie. Mara Venier: "Stai bene? Ti vedo rinc***"

Una puntata a tratti folle, quella di Domenica In di ieri, domenica 12 gennaio. Momenti di tensione su Rai 1, in particolare quando Giucas Casella ha lasciato il pubblico e la conduttrice Mara Venier visibilmente preoccupati.

L’illusionista, ospite del contenitore domenicale, è incappato in una serie di "vuoti di memoria" che gli hanno impedito di rispondere a molte domande legate alla sua vita privata. Notando il suo evidente disagio, Mara Venier ha cercato di rassicurarlo, ma l’atmosfera nello studio è rimasta tesa.

La conduttrice ha rivolto a Casella diverse domande personali, ma le sue risposte sono state vaghe o assenti. Tra i momenti più sorprendenti, Giucas non è riuscito a ricordare dettagli fondamentali come il momento in cui aveva conosciuto Valeria Perilli, la storica annunciatrice televisiva e sua compagna di vita, presente anche lei in studio. Altri vuoti di memoria hanno riguardato la data di nascita del figlio James e persino il testo della canzone che avrebbe dovuto interpretare insieme a Valeria, brano che lui stesso aveva scelto. Sbigottimento in studio e tra il pubblico a casa.

Ma non è finita. La situazione è peggiorata ulteriormente quando il 75enne è caduto dalla sedia, provocando una forte preoccupazione nel pubblico e nella stessa conduttrice. Mara Venier, profondamente inquieta, ha affermato: "Sono preoccupata, stai bene? Ti vedo rinc***". Nonostante il tono diretto, nelle parole di Zia Mara c'era profondo rispetto per l'ospite.

A quel punto Giucas Casella ha cercato di rassicurare tutti, spiegando di stare bene e di non avere alcun problema. Tuttavia, i lapsus e alcune difficoltà nell’esprimersi hanno continuato a suscitare dubbi. Forse l'emozione per la diretta televisiva?