Fuori dal Coro, la troupe aggredita con i sanpietrini da un immigrato abusivo: "Brutta putt***"

Nuova aggressione ai danni della troupe di Fuori dal Coro. Impegnati a documentare l'occupazione abusiva da parte di immigrati di un hotel di Firenze, ecco che la giornalista e i cameramen di Mario Giordano sono stati presi d'assalto. "Che ca*** stai facendo? Brutta put***", grida uno degli occupanti abusivi lanciando sassi e pietre. "Stiamo solo riprendendo il palazzo, non voi", tenta di giustificarsi la giornalista senza però riuscire a placare l'ira dell'uomo. L'immigrato infatto continua ad aggredire al punto che la troupe è costretta a chiamare la polizia.

A parlare dell'aggressione ai danni dei giornalisti di Mediaset, anche la segretaria comunale della Lega, Barbara Nannucci. È lei a denunciare l'accaduto: "L'11 gennaio 2025 quando la troupe del programma televisivo Fuori dal Coro di Mediaset documentava la situazione di degrado in via Toselli. L'attenzione del team si era concentrata sull'occupazione abusiva dell'ex hotel Airone, struttura chiusa dalla prima ondata della pandemia nel 2020 e situata nei pressi dell'hotel Astor, noto per la scomparsa della piccola Kata nel giugno 2023".

L'edificio - spiega - "è attualmente occupato da una decina di persone e rappresenta un ulteriore simbolo di illegalità e insicurezza che affliggono il quartiere - spiega Nannucci -. Durante le riprese, la troupe è stata violentemente presa di mira da un gruppo di persone che ha lanciato contro di loro sanpietrini. Fortunatamente non si registrano feriti, ma l'aggressione ha generato grande spavento tra i presenti. Sul posto sono intervenute diverse volanti della questura".