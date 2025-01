C'è Posta per Te, Stefano De Martino ammalia i telespettatori: il gesto con Maria De FIlippi

18 gennaio 2025 a

a

a

Sabato 18 gennaio, torna C'è Posta per Te, il popolarissimo show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. E per l'occasione, la padrona di casa è pronta a sfoderare due super ospiti, molto graditi ai suoi telespettatori: il campione di tennis Matteo Berrettini e il conduttore di Affari Tuoi Stefano De Martino. Nella seconda puntata dello show, saranno portate sul piccolo schermo storie toccanti di gente comune, racconti di riconciliazione, amore, e riflessioni che rispecchiano la vita di tutti i giorni.

Stefano De Martino, per esempio, sarà il fiore all'occhiello di questa puntata. Conduttore televisivo, ballerino e showman, è diventato ancora più popolare tra i telespettatori grazie al successo conquistato alla guida di Affari Tuoi, che sta registrando sempre più ascolti da quando Amadeus gli ha passato il testimone. Il conduttore torna ospite di Maria De Filippi e nelle anticipazioni di C'è Posta per Te, si può ammirare un caloroso abbraccio tra il ballerino e la padrona di casa. In fondo i due si conoscono dai tempi di Amici e De Martino è proprio una delle grandi scoperte della regina della televisione italiana.

Ma a C'è Posta per Te ci sarà spazio anche per Matteo Berrettini. Il campione di tennis, eliminato da poco agli Australian Open per mano di Rune, racconterà la sua storia personale. Dagli amori, come quello con la soubrette Melissa Satta, alla sua carriera sportiva. Il rilancio grazie alla vittoria della Coppa Davis, conquistata a Malaga insieme al numero uno al mondo Jannik Sinner. Insomma, una puntata che già si annuncia scintillante.