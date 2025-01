Affari Tuoi, "va bene un ca***o": Sara travolta dalle critiche, cos'è successo dopo la puntata

18 gennaio 2025 a

Sara dall'Umbria è stata la concorrente protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino, nella puntata andata in onda questa sera, sabato 18 gennaio, su Rai 1. La pacchista ha spiegato di essere mamma a tempo pieno di Ludovica. Con lei, al centro dello studio, il compagno Andrea. I due hanno giocato col pacco numero 10. In una delle prime offerte, il dottore ha proposto 41mila euro, ma lei ha rifiutato e poi ha fatto fuori 20mila euro. A quel punto ha rifiutato anche la proposta di cambio. Alla fine, tra i pacchi più alti, sono rimasti 100mila e 200mila euro.

Sara e Andrea, allora, hanno chiesto 150mila euro. Ma il dottore ne ha offerto “solo” 51mila. A sorpresa la coppia ha deciso di accettare nonostante i grandi pacchi ancora in gioco. Andando avanti con la partita, la pacchista ha chiamato i pacchi che avrebbe eliminato se avesse continuato a giocare. Così ha scoperto che alla fine sarebbero rimasti 5mila euro da una parte e 200mila dall'altra. Purtroppo, poi, ha scoperto che nel suo pacco c'era la cifra più alta, i 200mila euro.

Non tutti, commentando la partita sui social, hanno condiviso le scelte della coppia durante il gioco. "Bastava vedere le offerte per capire che c’erano dei soldi, ma quando stanno lì non ragionano più #affarituoi", ha scritto per esempio un utente su X. Un altro invece: "A sto punto, se vai a giocare, giochi fino alla fine #affarituoi". E ancora: "Accetti 51.000 euro, nel tuo pacco c'erano 200.000 euro e dici va bene, siamo contenti lo stesso. Ma sai benissimo che da stasera per tutta la vita dirai: siamo stati due co****ni...va bene un ca***o!!".