Affari Tuoi, "c***o pazzesco": delirio dopo la puntata, cos'è successo

Mario dall'Emilia Romagna è stato il protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda questa sera, lunedì 20 gennaio, su Rai 1. Il concorrente, che è da 22 puntate nel programma condotto da Stefano De Martino, è stato ribattezzato "Freddie Mercury" per via dei baffi. Nella vita fa l’autista di autobus, ma in passato ha fatto anche teatro, danza, poi si è occupato dell’antiquariato. Proprio in un negozio di antiquariato ha conosciuto la sua fidanzata Corina. Poi, ad Imola, ha iniziato a guidare degli autobus. Insieme a lui in studio la sorella Lucia che nella vita fa l’architetto. Mario e Lucia hanno giocato con il pacco numero 9.

La partita per loro è cominciata bene: all'inizio hanno subito fatto fuori cinque pacchi blu e un solo rosso, quello da 75.000. A quel punto il Dottore ha offerto loro 40.000 euro. Mario però ha rifiutato e successivamente ha eliminato 10.000, 50.000 e 200 euro. Il Dottore, allora, ha proposto 41.000 euro, ma Mario e Lucia hanno rifiutato ancora una volta. A seguire, sono stati fatti fuori 20.000 euro, 5 euro e 100 euro. La partita, dunque, è andata avanti nel migliore dei modi. Probabilmente anche per questo poi il dottore ha offerto a Mario 50.000 euro. Ma nulla da fare. Lui e la sorella hanno deciso di andare avanti, eliminando nel tiro successivo i 500 euro.

A quel punto è stato proposto un cambio. Che Mario ha accettato, decidendo di lasciare il numero 9 per il 5, salvo poi scoprire che nel suo pacco precedente c'erano ben 100.000 euro. Il dottore, allora, ha offerto di nuovo 50.000 euro. Ma Mario ha declinato l’offerta. Alla fine fratello e sorella sono rimasti con 15.000 euro da una parte e 300.000 euro dall'altra. L'offerta questa volta è stata di 75.000 euro, che Mario e Lucia hanno deciso di accettare. Nel loro pacco, per fortuna, c'erano i 15mila. In molti sui social hanno commentato la partita, definendola una delle più belle degli ultimi tempi. Qualcuno ha messo l'accento sulla fortuna del concorrente: "C***o pazzesco comunque nel beccare i 5k e non i 300k #affarituoi".