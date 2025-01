Ora o mai più, cannonate contro Antonella Bucci: "Fly down, insolente. Ti credi chissà chi..."

Claudio Brigliadori 22 gennaio 2025 a

a

a

Ora o mai più, recita lo show musicale di Rai 1 del venerdì sera. Ma se va male, c’è sempre domenica. Anzi, Domenica In. Come accade per le puntate dopo Sanremo o con programmi cult come Tale e quale o Ballando con le stelle, Mara Venier ha l’abitudine di invitare in studio gli ospiti più chiacchierati dei programmi di viale Mazzini. E sono sempre scintille, davanti a telecamere e riflettori e fuori, a casa e sui social.

Si parte con Antonella Bucci, diventata celebre da giovanissima grazie a un duetto con Eros Ramazzotti nel classicone anni 90 Amarti è l’immenso. La cantante però finisce nel mirino dei telespettatori: «Bucci, fly down. Insolente, Ramazzotti t’ha fatto fare ’na canzone e ti credi chissà che. Impara a comportarti educatamente coi coach», «Fa più fatica ad arrivare alle note alte di Amarti è l’immenso rispetto a 30anni fa». Qualcuno però apprezza: «Nel 1990 il duetto dell’anno era Amarti è l’immenso, nel 2024 Sesso e samba».

Valerio Scanu a Domenica In? "Ho una sensazione...", brutti sospetti su Rita Pavone

Quindi tocca a Valerio Scanu e Pierdavide Carone: entrambi usciti dalla palestra di Amici di Maria De Filippi, già visti sul palco del Festival di Sanremo. Scanu addirittura all’Ariston ha vinto nel 2019 con la canzone dal mitologico ritornello «A far l'amore in tutti i modi, in tutti i luoghi, in tutti i laghi». Entrambi protagonisti dello show di Marco Liorni. «Io ho la sensazione che Valerio a Ora o mai più non si senta molto a suo agio, in primis per l’accoppiata con Rita Pavone che non c’azzecca nulla e poi anche perché ogni volta che partecipa a un programma deve subire sempre i soliti commenti. La performance a Domenica In è da 10», applaude un fan. E qualcuno azzarda: «Mi piacerebbe vedere Scanu in un film di Ferzan Ozpetek, sono certa che l’aiuterebbe a tirar fuori il meglio della sua vena attoriale».