L'immigrato: "Perché ho un pregiudizio sulla polizia italiana". Da Debbio è caos in studio

"Noi abbiamo un pregiudizio perché loro lo hanno avuto con noi fin dalla tenera età": un giovane immigrato lo ha detto nello studio di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4 parlando del difficile rapporto con le forze dell'ordine.

A tal proposito ha fatto un esempio: "Siamo in dieci in una compagnia? Arrivano e prendono solo me, gli altri li lasciano lì. Perché? Perché sono quello nero, sono quello più agitato...".

"Che vuol dire più agitato?", lo ha incalzato il conduttore. E lui: "Magari quello che fa la cavolata in più, la battuta in più". "Ma se loro notano che certe persone si comportano male è chiaro che poi dopo gli stanno addosso", gli ha fatto notare Del Debbio. E l'ospite ha controbattuto: "Sì, ma io non accetto l'accanimento. Mi fermi oggi e non ho niente? Mi fermi domani e non ho niente? Dopodomani non lo accetto che mi fermi".