L'Eredità, Marco Liorni fa un complimento ai falegnami e si scatena il delirio: "Massì, dai..."

Come ogni sera, è la sera de L'Eredità, il game-show condotto da Marco Liorni su Rai 1, il gioco delle parole, dei loro legami e della Ghigliottina. Un format inossidabile e campionissimo in termini di share. E nella puntata di venerdì 24 gennaio, in veste di campione in carica, ecco che si presenta Gionata Tasini, il quale ormai sta diventando una presenza fissa, anche se nelle due ghigliottine a cui è arrivato ad oggi non è riuscito a portare a casa il montepremi.

E come ogni sera, come accade durante ogni puntata de L'Eredità, ecco che sin dalle primissime battute, sui social in generale e su X in particolare, i fan della trasmissione si ritrovano per commentare in presa reale quanto vedono in studio, tra sfottò, complimenti, soluzioni ai giochi e soprattutto complotti. Già, ci sono moltissimi complottisti che seguono L'Eredità.

Altro "format" rodatissimo dei commentatori è quello del "dagli al presentatore", che in questo momento, come detto, è Liorni. E nella puntata del 24 gennaio, già dopo pochi minuti, contro il povero Liorni erano già piovuti moltissimi commenti sferzanti. E profondamente ingiusti.

"Il solito Liorni che Recita la poesia felicità invece della livella", lo infilzava Salvatore. Ad un certo punto il conduttore fa un complimento ai falegnami, ma c'è chi trova qualcosa da ridire anche su questo: "Massì, dai, classisti luoghi comuni". Quindi Paolo, che ha una teoria tutta sua: "Era simpatico affiancare una professoressa a Liorni durante questo gioco, perché facevano delle facce abbastanza divertenti. E ovviamente non si fa più. Evidentemente questo programma deve tendere ad essere soporifero", sentenzia. Per fortuna c'è anche chi, come Gianni, posta una foto di Liorni e commenta: "Perché siete ingrati e non fate mai un complimenti a questo garbato presentatore. Marco Liorni uno di famiglia". Un pensiero, in verità, condiviso dalla gran parte del pubblico de L'Eredità.