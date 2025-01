L'Eredità, "ho bestemmiato!": disastro di Alice, volano parole grossissime

24 gennaio 2025 a

Ancora una volta siamo a L'Eredità, luci accese nello studio di Marco Liorni, occhi puntati sul game-show in onda ogni sera su Rai 1, format campione di ascolti che puntualmente mette a segno picchi in termini di share.

La puntata in questione è quella di venerdì 24 gennaio, dove come campione in carica si presenta Gionata Tasini, reduce da una ghigliottina dove non è riuscito ad incassare il montepremi finale (due tentativi, entrambi finiti senza vittoria). Ma Gionata, questa sera, non riesce a confermarsi: fuori anche dal Triello, ecco che alla Ghigliottina ci finisce Patrizio, al termine di un'ottima partita.

Ma poco prima, c'è stato un momento che ha letteralmente fatto insorgere i social, in particolare X, dove gli utenti commentano in presa reale quanto accade nello studio de L'Eredità. La protagonista del momento, suo malgrado, era Alice, a cui era stata fatta una domanda su Doctor Who: "Nella storica serie, il protagonista ha una macchina del tempo la cui forma ricorda cosa?". Quattro le possibili risposte: taxi giallo, autobus rosso, cabina telefonica blu, motocicletta nera. Ebbene, Alice ha scelto quest'ultima, motocicletta nera: clamoroso sfondone.

Ma non solo: ragionando, Alice aveva anche lasciato intendere di aver confuso Doctor Who con Fonzie. Sacrilegio! E i social, appunto, si sono scatenati: "No!", commentava sotto-choc un utente. Poi Marina: "Nooo! Come si fa a non conoscere Doctor Who!!!". E ancora: "Sta confondendo Doctor Who con Fonzie...". Ma no, perché a me sembrava che in effetti potesse essere una motocicletta siccome io una volta - cita le parole di Alice un utente -: BASTA, HAI SBAGLIATO!!!". Infine ancora Marina, tranchant: "Ho bestemmiato, sinceramente". Amen.