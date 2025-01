Affari Tuoi, inquietante buco di memoria per Roberto: cosa scorda, pubblico sconvolto

26 gennaio 2025 a

Nella puntata del 25 gennaio 2025 di Affari Tuoi, il regno di Stefano De Martino, il gioco dei pacchi e del Dottore campione in termini di share e in onda ogni giorno su Rai 1, il protagonista è stato Roberto Gambacorta, giovane concorrente della Puglia e studente di Medicina con il sogno di diventare endocrinologo, psichiatra o oculista. Al suo fianco, la mamma Franca, definita affettuosamente "casalinga h24".

La partita di Roberto è iniziata con il pacco numero 8, che il concorrente ha scelto di tenere per un motivo molto personale: "L'8 è il mese in cui sono morte le mie due nonne, a cui ero molto legato". Tra momenti di tensione e risate, il giovane pugliese si è fatto notare per la sua simpatia e il suo spirito sportivo. Non sono mancate le gag, come quando il pacchista Gaetano ha dimenticato il nome del suo paese d'origine e ha definito la gaffe un "laptus", scatenando le battute del conduttore: "È già nella Treccani!".

La partita si è giocata su un’altalena di emozioni. Roberto ha eliminato diverse cifre importanti, tra cui i 300mila e i 200mila euro, ma ha anche avuto momenti di sollievo con pacchi da 1 euro o 75 euro. Le offerte del Dottore sono oscillate, raggiungendo un massimo di 35mila euro, che il concorrente ha deciso di accettare dopo aver riflettuto sui suoi progetti futuri: "Sono venuto qui per divertirmi, ma a questo punto mi fermerei. Accetto l’offerta."

Nel finale, il conduttore ha proseguito il gioco per scoprire il contenuto del pacco 8, che si è rivelato contenere 50mila euro. Roberto, però, non si è mostrato deluso e ha colto l'occasione per ringraziare tutti: "Non mi aspettavo di vivere un’esperienza così. Sono un ragazzo molto chiuso, ma voi mi avete accolto e fatto sentire parte di un gruppo".

Il pubblico in studio ha salutato Roberto con una standing ovation, mentre la mamma Franca, tra risate e affetto, ha chiesto a De Martino se avesse apprezzato i biscotti preparati per lui.

Come sempre, i social si sono scatenati con commenti e polemiche: "Roberto si sentiva i 50mila e li aveva", "Stefano un po' freddo con lui", ma anche reazioni entusiaste: "Ciao Roberto, il meglio per te!". Appuntamento alla prossima puntata di Affari Tuoi (e alla prossima polemica...).