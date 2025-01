C'è posta per te, Annalisa crolla in lacrime: "Mi sento piccola...", una storia pazzesca dalla De Filippi

26 gennaio 2025 a

La terza puntata di C'è posta per te, il programma del sabato sera condotto da Maria De Filippi su Canale 5, si è aperta con una storia toccante, che ha visto protagoniste Alessandra e Marika, due ragazze desiderose di sostenere Laura e Alberto, i genitori della loro migliore amica Melania, scomparsa tragicamente a soli 24 anni. Per farlo, hanno deciso di coinvolgere Annalisa, cantante molto amata sia da Melania che dai suoi genitori. Il tutto è avvenuto nella puntata di sabato 25 gennaio.

Durante il toccanteracconto, tra ricordi e lacrime, le ragazze hanno ringraziato Laura e Alberto per la forza dimostrata: "Ci siete stati voi a consolare noi, quando avremmo dovuto essere noi a farlo", hanno detto emozionate. La conduttrice, accanto a Laura in lacrime, ha cercato di rassicurarla: "Ora sentirai tante parole su tua figlia, ma devi pensare che sono parole d’amore".

La commozione ha raggiunto il culmine con la lettera preparata da Alessandra e Marika, che ha ricordato i momenti felici trascorsi nella casa di Laura e Alberto, definita il luogo dove "tre amiche sono state veramente felici". E anche Annalisa, la celebre cantante che si trovava dietro le quinte, non è riuscita a trattenere le emozioni: lacrime, anche per lei.

E quando è arrivato il momento di entrare in scena, Annalisa si è seduta accanto a Laura e Alberto, condividendo la sua ammirazione: "Siete genitori incredibili, non solo per i vostri figli di sangue, ma anche per loro". Tra le lacrime, Alberto ha aggiunto: "Ce la stanno dando i nostri ragazzi la forza. Insieme a Melania abbiamo perso anche il suo fidanzato, ne abbiamo persi due".

Profondamente emozionata e commossa, Annalisa ha affermato: "Mi sento veramente piccola davanti a voi" e ha invitato la coppia al suo concerto. Un bel finale, toccante e commovente.