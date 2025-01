Verissimo, la rivelazione choc di Asia Argento: "Come voglio morire". Gelo in studio

26 gennaio 2025 a

a

a

Discorsi macabri da SIlvia Toffanin. Asia Argento è stata ospite a Verissimo, il programma in onda su Canale 5. E, com'era prevedibile, le sue dichiarazioni hanno destato un certo clamore. Al centro dell'intervista il tema della vita e, soprattutto, della morte. "Amo il mio mestiere più di tutto, solo meno dei miei figli - ha spiegato l'attrice -. Io vorrei morire sul palcoscenico sicuramente - ha poi aggiunto -, sarebbe stupenda come morte mi auguro quella".

Ma non finisce qui. Asia Argento ha poi proseguito il suo discorso macabro: "Oppure mi piacerebbe morire con l'aereo...". A quel punto, in studio si è levato un "no" corale e SIlvia Toffanin è rimasta di sasso. "Mi piacerebbe morire così per vedere le facce di tutti...", ha proseguito la figlia del grande regista horror. "C'è sempre un po' di Dario Argento in te, il Dna non mente", ha replicato la padrona di casa.

"Con Matteo è un periodo difficile". Federica Pellegrini choc, la confessione dalla Toffanin

Argento, vedendo il disappunto del pubblico in studio, ha poi cercato di aggiustare il tiro. "Non vi preoccupate - ha esclamato Matilde Gioli, presente anche lei durante l'intervista -, non lo dico in negativo, ho imparato a capirla, alla fine sdrammatizza". "Ho una mente fantasiosa", ha chiosato l'attrice nel imbarazzo generale degli ospiti.