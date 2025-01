Luciana Littizzetto, insulto gratuito a Melania Trump: "Come una abat-jour in un locale di scambisti"

27 gennaio 2025 a

Domenica sera. E su Nove ecco Fabio Fazio con Che tempo che fa, puntata lanciata addirittura da Papa Francesco nel corso dell'Angelus, un caso senza precedenti. E nella puntata di domenica 26 gennaio, come in ogni puntata del programma, non può mancare il rito della "letterina" di Luciana Littizzetto, una sorta di messa laica in cui viene infilzato il bersaglio di turno.

E nei giorni in cui a dominare il dibattito, in Italia come nel mondo, è Donald Trump, ecco che è proprio in quell'ambiente che va a rimestare la comica torinese. Non Donald, ma Melania Trump, a cui rivolge una letterina velenosa, piena zeppa di luoghi comuni.

"Cara Melania... Grandissima stangona di cinquantacinque anni portati così bene che sembra che te li sia fatti portare da un’altra", premette la Littizzetto. E ancora, tra le varie: "Cara Trampetta. Dolce metà del pezzo grosso. Trampolon. Terza moglie al secondo mandato, futura regina di Panama e Groenlandia", ironizza sulle mire del presidente degli Stati Uniti.

"Ti parlo da First lady a First lady - riprende . Siamo molto simili io e te. Ti ho vista al giuramento... o almeno, ho visto il tuo mento, e mi è bastato per capire che non avevi la joie de vivre di una Angelina Mango quando ha vinto Sanremo. Eri Fioca. Fioca come una abat-jour nei locali di scambisti", conclude la Littizzetto con una battuta di dubbio gusto.