Stasera Tutto è Possibile, debutto col botto per Stefano De Martino: il dato sugli ascolti

La prima puntata di Stasera Tutto è Possibile, lo show in onda su Rai 2, è stato un successo sotto tutti i punti di vista. Stefano De Martino, già conduttore di Affari Tuoi, è riuscito a ottenere un risultato migliore rispetto a quello conquistato il 1° aprile del 2024. Il suo programma, infatti, ha strappato il 14,2% di share - contro il 12,7 dello scorso anno -, intrattenendo 2.263.000 spettatori. Circa 260mila in più rispetto alla prima edizione.

Un dato incoraggiante, soprattutto se confrontato con i suoi diretti competitor. Primo fra tutti Le Iene, che ha conquistato solo l'8,3% di share intrattenendo davanti allo schermo 1.188.000 italiani. Discorso diverso per La Vita è Bella, il film di Benigni andato in onda su Canale 5. La pellicola, infatti, guida questa speciale classifica con il 15,2% di share e 2.645.000 spettatori. Staccatissimi E’ Sempre Cartabianca, che totalizza un a.m. di 656.000 spettatori (4.5%), e DiMartedì raggiunge 1.556.000 spettatori e il 9.2%.

Ma qual è il segreto di Stefano De Martino? Facile, la sua capacità naturale di suscitare la risata dei telespettatori. Le innumerevoli gag di Stasera Tutto è Possibile hanno ricordato a molti i programmi anni 80 - in onda sulle reti Mediaset - che avevano l'unico obiettivo di offrire qualche oretta di leggerezza agli italiani. Senza riflessioni ideologiche e intellettuali. Spettacolo come mera forma di intrattenimento.