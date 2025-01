Cinque Minuti, "guardate qui": la sceneggiata di Bonelli che ha scatenato la rabbia di Bruno Vespa

31 gennaio 2025 a

A Cinque Minuti, il programma di approfondimento condotto da Bruno Vespa subito dopo il Tg1 è andato in scena nel corso dell'ultima puntata, quella di giovedì 30 gennaio, lo show di Angelo Bonelli. Infatti nel corso della puntata Angelo Bonelli ha attaccato il governo e soprattutto Giorgia Meloni per aver scarcerato Almasri, l'ufficiale libico accusato di torture.

Bonelli ha aperto il suo attacco con parole dure che però non trovano riscontro nei fatti: "Ecco, mi permetta dottor Vespa di mostrare agli italiani le foto delle torture subite dai migranti nei centri di detenzione libici per mano di Almasri".

Su questo punto è intevenuto Vespa: "Mi scusi ma in centinaia di carte di accusa della Corte dell'Aja non viene mai citata la parola migranti. È una persona discutibile ma non si parla mai di migranti". Il tutto mentre lo stesso Bonelli mostrava le foto dei migranti torturati in Libia. E questo show con tanto di immagini da parte di Bonelli ha probabilmente innescato la doverosa precisazione finale di Bruno Vespa: "Quello che i signori dietro la lucetta rossa non sanno ma che i parlamentari di ogni partito sanno è che in ogni Stato si fanno delle cose sporchissime, anche trattando con i torturatori per la sicurezza nazionale, questo avviene in tutti gli Stati del mondo". Con buona pace di chi vuol fare il maestrino.