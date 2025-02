Chiara Ferragni a Pomeriggio 5, "no comment": la bomba su Fedez sta in due parole

03 febbraio 2025 a

Chiara Ferragni è tornata sotto i riflettori: prima il rinvio a giudizio, dunque il durissimo affondo contro Fedez, il suo ex. E ora l'influencer è tornata a parlare, un'intervista a Pomeriggio 5, il programma in onda su Canale 5 e condotto da Myrta Merlino, durante la quale - oggi, lunedì 3 febbraio - ha affrontato le recenti vicende legali e personali che l’hanno coinvolta.

Tra i temi discussi ovviamente anche il rinvio al giudizio per il cosiddetto pandoro-gate, oltre alle controversie personali, come il tradimento di Fedez con Angelica Montini e le incursioni di Fabrizio Corona sulla fine di un amore. Con determinazione ha dichiarato: "Sono certa della mia innocenza e la proverò".

Chiara Ferragni ha poi voluto chiarire che non c’è alcuna manipolazione mediatica dietro le rivelazioni di Fabrizio Corona riguardo al tradimento dell’ex marito Fedez, che sarebbe avvenuto poco prima del matrimonio. A questo proposito ha affermato: "No, purtroppo, da parte mia non è organizzato niente. Naturalmente, è vero che ho tanti parti della mia vita dove non c’è stata così tanta privacy, per nostra scelta. Tutte le cose che stanno uscendo in questo momento io non c’entro niente, e volevo starne fuori il più possibile ma ogni tanto è giusto anche rispondere e mettere le cose in chiaro, perché altrimenti".

Poi, Fedez, la sua relazione con lui. Ma Chiara Ferragni, sul punto, ha preferito non sbottonarsi. "Non lo so, quello che dovevo dire l’ho detto. Non voglio fare altri commenti su tutto quello che riguarda Federico e quella che è stata la nostra storia". Insomma, quando le hanno chiesto se Fedez la avesse amata davvero, Chiara Ferragni si è trincerata dietro a un laconico "no comment".