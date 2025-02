Affari Tuoi, "dice di chiamarsi Giovanni. Ma su Instagram...": esplode il caso, cosa nasconde?

03 febbraio 2025 a

Come ogni sera, eccoci piombare nello studio di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, il gioco dei pacchi e soprattutto della fortuna, il game-show dove spopola il Dottore e che, soprattutto, ipnotizza ogni giorno milioni di italiani davanti al piccolo schermo.

Nella puntata di oggi, lunedì 3 gennaio, ecco la new entry in veste di pacchista, Ilaria da Aosta, insegnante di sostegno ovviamente in rappresentanza della Valle d'Aosta.

In gara, invece, ecco Giovanni: personal trainer da Lamezia Terme, ovviamente in rappresentanza della Calabria. "Nella vita faccio il personal trainer, ho uno studio mio personale, colgo l'occasione per salutare tutti i ragazzi che lavorano con me. Mi occupo a 360 gradi del benessere della persona, anche dell'aspetto psicologico, lo stile di vita. Vivo per questo", spiega visibilmente emozionato.

Giovanni spiega di avere due sorelle più grandi, a cui è molto legato. Ma in gara si presenta con papà, Antonio, elegantissimo e con baffo marcato, ma soprattutto un papà dallo sguardo piuttosto severo. "Sono in pensione da 4 anni e ho fatto l'autista di pullman. Che figlio è Giovanni? Una perla", commenta forse un poco ironico.

Bene, Giovanni inizia la gara con il pacco numero 10. Ma al netto di tiri, pacchi, cambi ed eccetera eccetera, ecco che sui social si apre subito un piccolo-grosso caso, sollevato da uno dei moltissimi utenti che commentano in presa reale su X quanto accade nello studio di Affari Tuoi. Ecco, il punto è che qualcuno nota: "Il concorrente di stasera ha detto di chiamarsi Giovanni, ma su Instagram si chiama Gianfranco". A corredo, le prove che dimostrano la scoperta. "È sotto copertura, è lui il Conte di Montecristo", aggiunge con ironia l'account. Certo resta il piccolo mistero: perché due nomi differenti? Chissà...