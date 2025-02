Pomeriggio 5, colpi di pistola contro la troupe: "Vivi per miracolo", immagini agghiaccianti

05 febbraio 2025 a

a

a

Attimi di paura a Pomeriggio 5. Poco prima della messa in onda della puntata di mercoledì 5 febbraio, la troupe è stata presa di mira da alcune persone mentre stava indagando sulla storia dei fratellini maltrattati a Cosenza. "Ci sono stati dei colpi contro il nostro giornalista e la troupe. Erano davanti a un’abitazione per capire di più sul caso dei bambini maltrattati", ha spiegato nelle anticipazioni Myrta Merlino.

In ogni caso, fortunatamente, tutti stanno bene. L'episodio comunque è e rimane "gravissimo. Le autorità sono arrivate immediatamente sul posto", ha proseguito la conduttrice nel racconto. Poi, appena a è iniziata la puntata, la conduttrice ha subito dato la parola al suo inviato aggredito insieme alla troupe.

E quest’ultimo ha detto la sua: "Abbiamo subìto un’aggressione inaspettata e violentissima. Hanno esploso alle nostre spalle tre colpi di arma da fuoco. Siamo vivi per miracolo. Abbiamo trovato rifugio in una villetta. Abbiamo chiamato i carabinieri, che sono arrivati in un attimo". A testimoniare il tutto le immagini dell'aggressione. "In tanti anni di carriera non ricordo un episodio simile. Un episodio gravissimo, inaudito", ha aggiunto la Merlino visibilmente sconvolta.