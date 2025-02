Sanremo 2025, Fabio Fazio sgancia la bomba: chi ospita a due giorni dal Festival 

06 febbraio 2025 a

La prossima puntata, quella di domenica 9 febbraio, di Che Tempo che Fa si preannuncia scoppiettante. Fabio Fazio, il conduttore del talk show in onda sul Nove, ha già preparata alcuni colpacci che faranno impazzire i telespettatori. Il primo è addirittura Bill Gates, quello che secondo tanti simpatizzanti della sinistra è a tutti gli effetti l'anti-Musk. Poi, però, la sorpresa clamorosa. Il conduttore ligure ospiterà e intervisterà Carlo Conti, il presentatore e direttore artistico del prossimo festival di Sanremo. Il tutto a due giorni dall'inizio dell'evento della canzone italiana.

E, come al solito, l'account X di Che Tempo che Fa aveva già lasciato un piccolo indizio sul prossimo ospite di Fabio Fazio. "Lasciamo qui un indizio sulla prossima puntata di Che Tempo che Fa, avevano scritto postando una foto che mostra una coscia di donna con la seguente scritta: "Domenica facciamo i Conti". Neanche a dirlo, il riferimento è al cognome del possiamo direttore artistico del Festival di Sanremo.

Eccoci: Carlo Conti domenica sarà a #CTCF sul Nove per raccontarci il prossimo #Sanremo2025… con tante sorprese pic.twitter.com/K1M8pqK59W — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) February 6, 2025

L'unica preoccupazione di Carlo Conti, in vista del Festival, è che "forse sabato arriva il maltempo e va via il sole: così non potrò abbronzarmi… Forse sono ancora più imperturbabile di quello che sembra - ha detto scherzando a Un Giorno da Pecora -. Il motivo? Prima di tutto per carattere, sono sempre stato così, questo mestiere bisogna goderselo, siamo fortunati, deve essere un divertimento non angoscia".