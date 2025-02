Affari Tuoi, clamoroso: "Lui il co-conduttore", chi vogliono affiancare a Stefano De Martino

06 febbraio 2025 a

Ha conquistato tutti ad Affari Tuoi Gaetano Cervo, il pacchista originario di Recale, in provincia di Caserta, dunque rappresentante della Campania. Il concorrente del programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1 è ormai diventato uno dei personaggi più amati. Ad essere apprezzati sono soprattutto i siparietti che riesce a regalare agli spettatori insieme al conduttore. Ogni suo gesto, infatti, diventa sempre virale sui social. In molti, tra i fan della trasmissione, hanno addirittura lanciato una proposta per farlo diventare co-conduttore del programma.

Nella puntata in onda ieri, mercoledì 5 febbraio, a giocare era Federica dall'Emilia Romagna che, accompagnata dalla sorella Giulia, si è portata a casa 25mila euro accettando un'offerta del dottore. Una scelta giusta, visto che nel pacco aveva "solo" 200 euro. Ma a catturare l'attenzione durante il gioco è stato l'ormai tradizionale siparietto tra Gaetano e De Martino. Stefano ha battuto due volte le mani sulla scatola del pacchista campano che, col sorriso sulle labbra e lo sguardo di sfida, ha risposto battendo più forte di lui...

Intanto, i commenti sui social erano tutti per lui. "Come farò quando Gaetano andrà via, non ci voglio pensare proprio", ha scritto qualcuno sui social. Qualcun altro invece: "Gaetano Cervo, personaggio di questa stagione". E poi c'è chi ha detto di volere il pacchista come co-conduttore di Affari Tuoi. "Date un contratto a Gaetano, arrivo a fine serata solo per vedere lui", ha commentato un utente. Un altro, invece, ha fatto una previsione: "Io non sono pronto a un'eventuale partita della Campania, ma sento che in questi giorni lo chiameranno, non sono pronto a salutare Gaetano Cervo da Recale, consulente assicurativo".