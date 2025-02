Verissimo, Bernardino Cherubini sconvolge Silvia Toffanin: "Mio fratello Jovanotti ha un lato oscuro"

08 febbraio 2025 a

"Non sono ancora riuscito a parlarci da quando sono uscito dal Grande Fratello. Non so se mi ha guardato. Non sono ancora riuscito a parlarci. Gli ho mandato dei messaggi però forse non li ha letti perché è in promozione col disco. Oppure non mi ha risposto perché non è contento che io abbia fatto il Grande Fratello. Non lo so. Io credo di aver fatto la persona per bene. Gli artisti però hanno sempre quel lato oscuro che non rivelano mai, quindi lui potrebbe anche non essere d’accordo. Per quello dico che devo farci una bella chiacchierata. Siamo diversi: io parlo, lui si chiude".

Bernardino Cherubini è stato ospite a Verissimo, il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. L'ex GF ha parlato di suo fratello Lorenzo, in arte Jovanotti. E non ha nascosto un certo timore a riprendere i contatti con lui dopo l'esperienza nella casa più famosa d'Italia. "Il rientro a casa è stato molto strano - ha spiegato -. Dentro la casa dopo un po’ pensi di vivere lì sempre… È una cosa strana. Dopo un po’ eravamo diventati come una famiglia".

Ma, nonostante sia stata un'esperienza formativa e indimenticabile, Bernardino ha confidato alla Toffanin che non ha intenzione di tornarci. "Rientrare nella Casa? No, io non ci vorrei tornare. Amo la libertà, rimanere chiusi lì dentro è stata una grande prova…", ha concluso.