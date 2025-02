Che tempo che fa, Cecilia Sala ringrazia Meloni? "Siamo a posto così", la sconcertante risposta di Fazio

10 febbraio 2025 a

Cecilia Sala torna ospite a Che tempo che fa. La giornalista che ha affrontato una terribile prigionia in Iran è ritornata nello studio di Fabio Fazio. E lo ha fatto anche dopo le polemiche arrivate dopo la sua prima ospitata. Infatti è lo stesso Fazio a ricordagliela dopo i saluti iniziali di rito: "Quando sei venuta qui sono scattate delle polemiche per il fatto che non hai ringraziato Meloni e governo per la tua liberazione".

La Sala risponde subito: "È stata la prima cosa che ho fatto, arrivata a Ciampino: ho ringraziato Giorgia Meloni, il Governo e i servizi di sicurezza italiani per un'operazione che mi ha salvato la vita e che è stata incredibilmente veloce. I ringraziamenti sono solidi e sono felice di ripeterli se qualcuno non li aveva ascoltati".

E così Fazio con fare sarcastico e velenoso chiude così questo intervento riparatore: "Bene, lo abbiamo fatto, adesso siamo a posto...". Come a dire, ci siam tolti il compitino di mezzo e possiamo andare avanti. Una battuta che però sminuisce non solo le parole della Sala che voluto reiterare i suoi ringraziamenti al governo, ma soprattutto l'operato dell'esecutivo e della diplomazia di casa nostra per riportare a casa la nostra connazionale. Per Fazio quel "grazie a Meloni" deve essere davvero indigesto...