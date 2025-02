Dalla strada al palco, "Ma la Rai non era finita?": il botto clamoroso di Nek e Bianca Guaccero

Klaus Davi 10 febbraio 2025 a

a

a

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (“Dalla strada al palco”)

Ma la Rai non era finita? Il varietà di Rai 1 non era morto? Rai 2 non era destinata a essere venduta sul mercato per bassi ascolti ? Proprio quando il servizio pubblico viene messo alle strette è come se ci fosse una reazione del pubblico, uno scatto d’orgoglio. Venerdì sera la puntata finale di “Dalla strada al palco” condotto da Nek e Bianca Guaccero è stata vista da 3.171.000 spettatori col 21% di share medio e punte del 25% sul finale.

Bella soddisfazione considerando che la Rai “sovranista” ha visto vincere la cantante campana di origine marocchina Selma Ezzine, ammaliante nella sua versione di Lady Marmalade insieme a Big Mama. La tv di Stato sta migliorando le proprie performance puntando sulle sinergie di marketing tra i vari contenitori, strategia un tempo più appannaggio di Mediaset. Guaccero, già co-conduttrice a Sanremo nel 2008 e protagonista di diverse fiction, è riesplosa con Milly Carlucci vincendo l’ultimo Ballando con le Stelle. Nek, rodato come conduttore e valorizzato ulteriormente nel passaggio alla rete ammiraglia.