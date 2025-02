L'Eredità, la maledizione di Katia: "Non siete compatibili", umiliata dopo i titoli di coda

11 febbraio 2025 a

a

a

Siamo a L'Eredità, il gioco delle parole, dei loro legami e soprattutto della Ghigliottina. Il regno di Marco Liorni, l'inossidabile format in onda su Rai 1 ogni sera, un format che da qualche tempo ha una campionessa ricorrente, Katia, che nella puntata di lunedì 10 febbraio è riuscita a tornare campionessa. La concorrente napoletana, dipendente pubblica, ha riconquistato il titolo del programma dopo averlo ceduto momentaneamente a Matteo.

Nella puntata di lunedì 10 febbraio 2025, ha superato il Triello contro Roberto, libero professionista di Torino, e Chiara, medico di Capiago Intimiano, provincia di Como, per poi trionfare nella sfida decisiva dei Cento Secondi contro Chiara. Grazie a un filotto vincente, ha ottenuto l’accesso alla Ghigliottina per la quarta volta, con un montepremi iniziale di 185mila euro. Dopo tre dimezzamenti, ha affrontato l’ultima sfida per 23.125 euro, con le parole-indizio da collegare: Naturale, Assumere, Sexy, Olio e Parquet.

Dopo il consueto minuto di riflessione, Katia ha scritto sul cartellino come soluzione la parola "caldo": "Avevo una parola in mente che andava bene con le prime tre, poi olio mi ha depistata", ha spiegato. Dunque aggiunge che aveva anche pensato ad "atteggiamento". Tuttavia, nessuna delle due era corretta, poiché la soluzione giusta era posa. "Alla prossima bisogna prenderla eh...", ha commentato Marco Liorni, salutando la concorrente e dandole appuntamento alla puntata successiva, dove avrà una nuova opportunità per vincere.

"Olio? Lì ho capito". Katia travolta dagli insulti sui titoli di coda a L'Eredità: "Incompetente"

Ancora una volta, Katia non è riuscita a indovinare la parola chiave della Ghigliottina: per lei il gioco finale è sostanzialmente maledetto. Continua a dominare durante gli altri giochi e continua a non vincere al gioco che vale tutto, ovvero il montepremi. Su X, non a caso, in molti in presa diretta hanno commentato con ironia tagliente la performance di Katia. "Che incompetente", tuonava uno "Veramente passa la voglia di guardare, l’ignoranza della maggioranza dei concorrenti de l'Eredità", "Se non la centra stasera, è la conferma che Katia e la ghigliottina non si incontreranno mai!". E non la ha centrata. "Katia e la ghigliottina non sono compatibili!", "Katia sei brava, ma la ghigliottina non fa per te!", concludeva il linciaggio uno degli utenti.