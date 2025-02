Affari Tuoi, clamorosa incursione a Sanremo 2025: Nino Frassica fa godere De Martino, il pubblico impazzisce

12 febbraio 2025 a

a

a

Come tutti gli anni, Sanremo fa delle vittime. E quest'edizione 2025 ovviamente non fa eccezioni. Per vittime intendiamo i programmi che sventolano bandiera bianca o lasciano spazio alla kermesse dell'Ariston. Già, spesso e volentieri è quasi inutile competere: troppo tosto, il Festival, si pensi al 65% di share raccolto da Carlo Conti nella prima di questo 2025.

E tra chi "lascia spazio" alla kermesse c'è anche Affari Tuoi, il programma dei pacchi e del Dottore, il game-show condotto da Stefano De Martino su Rai 1 e che ogni maledetta sera raccoglie milioni di italiani davanti al teleschermo. De Martino, per inciso, ha fatto sapere che durante questa pausa forzata sarebbe tornato a casa. E, ovviamente, avrebbe guardato il Festival.

Sanremo 2025, cardinal Ravasi "terremota" la classifica: l'endorsement, con chi si schiera

Ecco, il punto è che - incredibilmente - Affari Tuoi ha fatto capolino anche a Sanremo 2025. Tutto merito del genio di Nino Frassica, tra i co-conduttori (insieme a Bianca Balti e Cristiano Malgioglio) di questa seconda serata. Infatti, poco dopo le 23.20, ecco che Frassica è entrato all'Ariston tenendo in mano il pacco numero 10 del programma. Inconfondibile. Iconico. Inutile stare a raccontarvi come hanno reagito i social: un tripudio, per Frassica e per Affari Tuoi. E chissà come se la rideva De Martino, sempre più lanciato e ora, in una certa misura, presente anche a Sanremo...