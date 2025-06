Reazione a Catena, l'esplosivo caso dei Tiri Liberi: cosa può accadere

Siamo da Pino Insegno, a Reazione a Catena, il game-show in onda ogni giorno su Rai 1 da poco tornato in palinsesto. E dopo poche puntate non ci sono dubbi: i Tiri Liberi si confermano una squadra imbattibile. Anche nell'ultima puntata, quella di mercoledì 18 giugno, il terzetto torna a casa con un bottino di 29.250 euro, grazie all’intuizione vincente sulla parola finale, indovinata tra “isolato” e “primo”. I loro avversari di giornata, i Baby Boom, non riescono a tener testa ai campioni e devono lasciare il gioco, visibilmente delusi.

Fin dall’inizio di questa edizione di Reazione a Catena, i Tiri Liberi hanno dimostrato una costanza impressionante, riuscendo a raggiungere sempre la fase finale. Il loro punto di forza? Senza dubbio il gioco conclusivo, dove riescono a sfruttare al massimo la sintonia che li unisce. Insomma, sembrano imbattibili.

Eppure non sono poi così simpatici. Sui social sono moltissimi i commenti critici, in particolare su Sabrina, una delle protagoniste della squadra e moglie di Luca. Alcuni utenti non apprezzano il suo atteggiamento, trovandolo eccessivo. C'è però anche chi la difende: “Semplicemente è in ansia e si commuove nella parte finale della partita e credo che non ci sia nulla di male, ma ripeto ancora, l'invidia è una brutta bestia".