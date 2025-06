Reazione a Catena, Alberto? Ormoni impazziti: succede di tutto

Come ogni sera, eccoci a Reazione a Catena, il regno di Pino Insegno, il programma in onda su Rai 1, il game-show dove a dominare sono le parole e le catene che possono andare a costruire. Format inossidabile e che porta sempre ascolti robusti, anzi robustissimi, alla rete ammiraglia di Rai 1.

La puntata in questione è quella di oggi, giovedì 19 giugno. A Reazione a Catena, da che è tornato in palinsesto, dominano i Tiri Liberi, terzetto composto da Luca, Sabrina e Fabio che si è confermato ormai da 12 puntate consecutive (e il tassametro corre). I Tiri Liberi sembrano imbattibili. Un problema, però, per una grossa fetta di pubblico che mostra di non apprezzarli affatto, in particolare sui social, su X, laddove si raduna il popolo che commenta in presa reale quanto accade a Reazione a Catena.