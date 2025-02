Che tempo che fa, Nino Frassica: "Te lo dicono direttamente loro", bordata contro la Rai

17 febbraio 2025 a

a

a

Tra i mattatori assoluti del Festival di Sanremo 2025 che abbiamo appena archiviato, per certo, c'è stato Nino Frassica, co-conduttore della seconda serata. Con a sua ironia surreale, con le sue battute, ha conquistato l'Ariston e il pubblico a casa. Un fuoriclasse assoluto, insomma.

Terminato Sanremo, terminata la parentesi in Rai, ecco che Nino Frassica torna "a casa", ovvero su Nove, il tutto per Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio di cui è da tempo parte integrante. La puntata è quella di ieri, domenica 16 febbraio. Al centro dell'attenzione, ovviamente, c'è ancora Sanremo.

Nino Frassica viene dunque invitato da Fazio a raccontare la sua esperienza alla kermesse. La risposta è come sempre ironica, tagliente e geniale: "Io mi sono trovato bene, anche perché là non è come qua che tu mi dici questo si può dire, questo non si può dire, questo si può dire. Mi hanno fatto dire... anche perché là, no, in Rai, ti dicono loro direttamente quello che devi dire", conclude Nino Frassica tra le risate di tutti i presenti.