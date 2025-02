Affari Tuoi, "non se lo meritavano": Edoardo e Diletta alla Regione fortunata, si scatena la rivolta

19 febbraio 2025 a

a

a

Edoardo dalla Liguria è stato il concorrente protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, mercoledì 19 febbraio. Il pacchista ha spiegato di vivere a Le Grazie, in provincia di La Spezia. E’ un ingegnere nautico con la passione per il mare. A giocare con lui, con il pacco numero 9, la fidanzata Diletta. Non proprio fortunati i primi sei tiri: Edoardo ha subito eliminato alcuni dei premi più alti, ovvero 5.000, 300.000 e 100.000 euro. La prima offerta del dottore è stata un cambio, ma il pacchista ha rifiutato.

Purtroppo, poi, sono stati fatti fuori anche i 75.000 e i 10.000 euro. Gli unici 3 pacchi rossi rimasti erano quelli da 15.000, 30.000 e 200.000 euro. Il resto tutti pacchi blu. Ma a venire meno, in uno dei tiri successivi del concorrente, sono stati poi i 200.000 euro. Alla fine, come unico pacco rosso, gli è rimasto quello da 15.000 euro. Di lì la decisione di andare alla regione fortunata. In un primo momento Edoardo ha scelto la Toscana, ma senza indovinare. Poi, dopo un po’ di ragionamenti, ha scelto la Lombardia. Peccato che la regione fortunata questa sera fosse la Valle d’Aosta. Edoardo e Diletta sono andati a casa a mani vuote.

"Tiratele un pacco in testa". la sorella di Morena scatena l'odio dei telespettatori | Guarda

Scontenti i telespettatori. "Non se lo meritavano...dispiaciuta per loro #AffariTuoi", ha scritto un utente su X. Un altro invece: "E niente, hanno fatto l'errore psichico di pensare regione grande ha più probabilità di uscire. Mi dispiace". E ancora: "La partita più strana, sfortunata fino alla fine".