L'Aria che tira, l'ex portavoce di Putin infanga Meloni: "Costretta a stare contro la Russia"

"Chi sono i referenti, gli interlocutori politici del governo russo in Italia?": David Parenzo lo ha chiesto all'ex portavoce di Putin Sergej Markov, suo ospite a L'Aria che tira su La7. "Nessuno", ha risposto lui. Che poi ha spiegato: "Al primo ministro Meloni a Bruxelles, nella Commissione europea, hanno detto: 'se tu non sei d'accordo a mettere sotto assedio la Russia, attraverso una politica di contenimento, non ti faremo arrivare qui in Europa e non ti permetteremo di essere il primo ministro in Italia'. E la Meloni, nel suo gabinetto politico, da qualche parte chiusa, a luci spente, ha dovuto firmare che era d'accordo con questa politica europea e per questo ha potuto essere il primo ministro del vostro Paese, lei non lo sa forse?".

"Io so che Meloni è stata eletta regolarmente con delle regolari elezioni, come sempre avviene nel nostro Paese", ha risposto in maniera provocatoria Parenzo. E Markov ha controbattuto: "Assolutamente, non lo metto in dubbio che l'abbiate eletta. Ma anche in Romania lei sa bene che quando di recente una persona ha cominciato a dire la verità, improvvisamente hanno detto che le elezioni non andavano bene". Il riferimento è all'estremista di destra e filorusso Calin Georgescu, che alla fine dell'anno scorso aveva vinto il primo turno, poi annullato dalla Corte Costituzionale per ingerenze russe sul voto.