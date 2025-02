La volta buona, lo strazio di Ramona Badescu: "Ecco l'ultimo vocale mandato da papà prima di morire"

20 febbraio 2025 a

a

a

Ramona Badescu, una vita vissuta nel mondo dello spettacolo. Fin da bambina, quando ha mosso i primi passi nella musica, riuscendo a conquistare il pubblico italiano con il suo talento. E la Badeuscu, oggi - giovedì 20 febbraio - è stata ospite di Caterina Balivo a La volta buona, il programma del pomeriggio in onda su Rai 1. Nello studio la Badescu si è aperta a tutto tondo, raccontando momenti significativi della sua carriera e della sua vita privata. Ha parlato, tra gli altri argomenti, del suo legame con Pippo Baudo e dell'opportunità ricevuta grazie a Maurizio Costanzo, che ha rappresentato la sua "volta buona" nel mondo dello spettacolo.

L'intervista ha toccato anche aspetti più dolorosi, in particolare il ricordo dei suoi genitori e il dolore per la perdita del padre. "È stato molto severo ma lo ringrazio molto per questo perché mi ha insegnato il senso dei sacrifici e della vita. Non aveva domeniche, lavorava tutti i giorni. Mi ha scritto la prima canzone...", ricorda.

Nel 2020, il padre di Ramona Badescu è scomparso a causa del Covid, una ferita che l'artista spiega essere ancora aperta. "La vita me l’ha tolto ma poi mi ha regalato mio figlio, Ignazio. Il mio papà diceva sì alla terza volta. Mi ha dato tutto, come mamma, mi manca tantissimo ma sono felice perché ha avuto la gioia di tenere tra le braccia mio figlio. Sono sicura che mi segue da lassù, forse è andato a costruire qualcosa in un altro posto", ha aggiunto con un filo di commozione.

"Saper cantare non è una colpa". Mogol critica Giorgia? Valerio Scanu reagisce così | Video

A proposito della malattia che ha portato via suo padre, Ramona ha condiviso un momento toccante, rivelando l'ultimo messaggio vocale che gli ha inviato nei suoi ultimi giorni di vita. "In quel momento il mio papà ha alzato le dita quindi so che ha sentito il mio messaggio, poi se n’è andato per questa malattia orribile. Il Covid mi ha tolto la dignità di potergli stare accanto. Ho imparato tardissimo a dire ti amo ai miei genitori...", conclude Ramno Badescu.