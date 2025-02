L'opera lirica sorprende Rai 1: Belcanto, un risultato che nessuno poteva immaginare

Klaus Davi 27 febbraio 2025 a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Belcanto)

Da sempre il comparto fiction cerca di portare a un target popolare anche contenuti solitamente appannaggio di élite culturali. Ma questo trend si è accentuato nell’ultimo anno solare. Pensiamo a Leopardi-Il poeta dell’Infinito trasmessa in gennaio su Rai 1 che ha riportato alla mente serie letterarie come Giuseppe Verdi della Rai o Maria Montessori di Canale 5.

Lunedì sera è stata la volta di Belcanto, nuova produzione Rai Fiction incentrata sulla passione per l’opera lirica con sullo sfondo l’Italia dell'800 e le imprese di una madre sola che fa di tutto per realizzare i desideri delle figlie.

La sfida per il regista Carmine Elia e per l’interprete principale Vittoria Puccini sembra vinta: 3.574.000 spettatori, il 20.7% di share medio con picchi del 26% e un buon contributo della Total Audience Auditel che rileva 40mila spettatori guadagnati dalla visione sui device tecnologici. Arie immortali come Casta Diva di Bellini o l’Ave Maria di Schubert riecheggiano nella serie e danno il la a un possibile filone d’oro per la Rai.