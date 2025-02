L'Eredità, Giovanni sconcerta l'Italia: "Emout!", la risposta gli costa una figuraccia epica

26 febbraio 2025 a

Come ogni sera, si accendono le luci nello studio de L'Eredità, il regno di Marco Liorni, lo spazio in cui il conduttore di Rai 1, sera dopo sera, esercita il suo mestiere: conduce. E conduce uno dei programmi più seguiti della tv italiana, quello delle parole, dei loro legali e della ghigliottina.

Qui si parla della puntata di mercoledì 26 febbraio. Alla vigilia, all'ultimo atto del game-show si era qualificato Alessandro: seconda ghigliottina e, per lui, secondo fallimento. Niente da fare, la parola misteriosa della catena finale non è stata indovinata, e insomma ancora una volta a casa senza montepremi.

Il flop di Alessandro aveva scatenato i social, X in particolare, il terreno elettivo per tutti quelli che commentano in presa diretta ciò che accade nello studio de L'Eredità. E per inciso, i social, si erano scatenati contro Liorni, ingenerosamente, per una lievissima imprecisione sul voto di fiducia in Parlamento.

Tant'è, nella puntata di mercoledì 26 febbraio ecco che tra i concorrenti che tentanto la fortuna c'è il malcapitato Giovanni. Siamo nelle prima fasi della puntata, Giovanni si deve cimentare nel gioco delle parole che, lettera dopo lettera, si compongono. Perde chi esaurisce dopo il rivale il tempo a disposizione. La definizione recita: "Le faccine delle chat". La parola da indovinare inizia, ovviamente, con "e". E Giovanni, improvvido: "Emout!". Parola misteriosa e ovviamente sbagliata. Parola che, va da sé, ha scatenato i social. Poco dopo Giovanni avrebbe azzeccato la risposta corretta, "emoji", ma tant'è, la frittata era fatta...