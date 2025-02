Fuori dal Coro, il maranza sfida l'Italia: "Se uno fa casino uso il coltello", Salvini lo spiana

27 febbraio 2025 a

A Fuori dal Coro, il programma televisivo di Rete 4 condotto da Mario Giordano, si è tornati ad affrontare il tema dei maranza e dell'illegalità diffuso nel nostro Paese. Schiere di immigrati di seconda generazione che si comportano come se in italia vigesse la legge del Far West. Secondo loro, infatti, le controversie si devono risolvere ricorrendo all'arma più letale: non la parola e nemmeno la mediazione. Meglio il coltello o addirittura il machete. E non hanno problemi a raccontarlo in televisione, sentendosi intoccabili.

"Se arriva qualche ragazzo che fa casino, prendo il coltello e lo ammazzo. Senza coltello non vado avanti", ha spiegato il maranza marocchino. "Tu senza coltello?", gli ha domandato l'inviata di Fuori dal Coro. "Non vado avanti. Se non ho il coltello qua, non vado avanti", ha replicato lui. "Sono nato in Marocco e mi sento al 100% marocchino", ha esclamato un altro. "Cosa pensi delle leggi italiane?", ha chiesto l'intervistatrice. "Non le conosco nemmeno", la sua risposta. "Oggi vanno tutti con le armi, coi coltelli. Addirittura col machete", l'intervento di un altro maranza.

Il segretario della Lega Matteo Salvini ha ricondiviso la clip di Fuori dal Coro su Facebbok. Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ha ricordato a questi maranza l'unica via da percorrere se intendono continuare a delinquere. "Se questi signori non si trovano bene in Italia, cosa gli impedisce di andare nei Paesi dove si sentono tanto protetti? La porta è quella!", ha scritto sul social.