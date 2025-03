Verissimo, Noemi si confessa: "Quale pensiero mi sveglia la notte"

01 marzo 2025 a

a

a

"Ero molto sfortunata in amore prima di incontrare Gabriele. Ormai stiamo insieme da 16 anni ed è stata la prima persona con cui mi sono davvero buttata, senza limitarmi. Con lui ho giocato sempre a carte scoperte e non ho avuto paura di fare la 'sottona'": Noemi, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, ha parlato del suo matrimonio con Gabriele Greco, bassista della sua band. Poi ha aggiunto: "La vita di coppia non bisogna mai darla per scontata. Si attraversano periodi belli, altri più complicati”. Inoltre, ha espresso il desiderio di diventare mamma: "La notte questo pensiero un po’ mi sveglia. Io ci spero un po’".

La cantante, reduce dall'esperienza dell'ultimo festival di Sanremo, a cui ha partecipato col brano "Se ti innamori muori", ha rivelato anche di avere avuto qualche difficoltà personale in passato: "Ho vissuto un periodo in cui mi sentivo persa. Dopo il 2012, ho vissuto un periodo di derealizzazione, pensavo di essermi staccata dalla realtà. C'erano delle cose che dentro di me non avevo ancora risolto. Gabriele si è accorto di questa cosa, non è fuggito e mi è stato accanto". Noemi e Gabriele, classe 1984, si sono sposati il 20 luglio 2018 nella basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma.