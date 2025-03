Verissimo, Carmen Di Pietro: "Il treno si è fermato e ho cominciato a tremare"

01 marzo 2025 a

"L'età passa ma sono molto felice di essere arrivata così come sono, anche con qualche aiutino chirurgico. Mi voglio bene ma non nascondo di ricorrere alle punturine": Carmen Di Pietro lo ha detto a Silvia Toffanin nello studio di Verissimo, il programma in onda su Canale 5 nel weekend. Poi ha confessato: "Sai, per venire qui da te ho preso il treno nonostante io soffra di claustrofobia, e quando improvvisamente il treno si è fermato per circa dieci minuti ho iniziato a tremare, poi parlando con il capotreno mi sono rasserenata. Ho cambiato due psicologi per questo ma non sono mai riuscita a combattere questa ansia che ho ormai da quando ero bambina".

La Di Pietro, poi, ha parlato della sua età: il prossimo 24 maggio, infatti, farà 60 anni. E lei si è detta pronta a festeggiare questo traguardo. "Sono circa cinque o sei anni che quando mi chiedono quanti anni ho rispondo una sessantina. Non ho timore a raccontarmi", ha sottolineato la showgirl lucana dalla Toffanin.

Poi, parlando della storia d'amore con il giornalista Sandro Paternostro, con cui è stata sposata dal 1998 al 2000 dopo cinque anni di fidanzamento, ha ricordato: "Sandro Paternostro mi ha fatto da tutto. Posso racchiudere tutto. Il mio fidanzato, il mio amante nel senso buono della parola, il mio tutto. Era anche il mio papà, mi dava quel senso di protezione, che secondo me un ventenne non avrebbe saputo darmi".