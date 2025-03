Affari Tuoi, "che c***o, non se lo meritava"; scoppia la polemica su Emilia

01 marzo 2025 a

Emilia dalla Toscana è stata la concorrente protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino, nella puntata in onda questa sera, sabato 1 marzo, su Rai 1. La pacchista ha raccontato che vive a Prato, lavora come infermiera ed è mamma di una bimba di 8 mesi, Nora. Con lei, al centro dello studio, il marito Niccolò. Tutti buoni i primi tiri di Emilia, che ha fatto fuori zero euro, 1 euro e 500 euro. La prima cifra alta persa sono stati i 50.000. La prima offerta del dottore invece è stata di 40.000 euro, ma la coppia ha deciso di rifiutare.

Dopodiché sono stati eliminati i 20.000, i 200.000 e i 30.000 euro. Alcuni dei pacchi più alti, insomma. A seguire, Emilia e Niccolò hanno rifiutato un assegno da 30.000 euro. La partita, poi, è andata avanti in maniera un po' più positiva con l'eliminazione di altri tre pacchi blu. Ma ancora una volta la concorrente toscana ha rifiutato i 40.000 euro offerti dal dottore. Non ha rifiutato invece la proposta del cambio, E quindi ha ceduto il suo, prendendo il numero 18 del Veneto, la New entry. Quando è andata ad aprire il pacco appena ceduto, il 16, ha scoperto che all'interno c’erano ben 100.000 euro.

Dopo altri tiri, Emilia ha deciso di cambiare di nuovo pacco, prendendo il 2, e di andare a vedere cosa ci fosse nel suo, il 18. Per fortuna, all'interno c’era il piatto tipico della regione, la Pappa al Pomodoro. La coppia, poi, ha rifiutato ancora una volta un assegno da 40.000 euro. Con i soli 300mila euro rimasti in ballo, quindi, la pacchista ha proposto un’offerta da 60.000 euro al dottore, che però ha rilanciato con 40.000. Questa volta Emilia ha accettato. E infine ha scoperto che nel suo pacco c’erano 5 euro. I 300.000 erano nel pacco 20 della Calabria.

Qualcuno sui social non ha apprezzato la partita di Emilia e Niccolò. "Quando cambiate 50 volte fate partite orrende #affarituoi", ha scritto per esempio un utente su X. Un altro invece: "Toh che c**o anche stavolta, anche se non lo meritava #affarituoi". E ancora: "Resta il fatto che la gente non sa giocare".