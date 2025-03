L'Eredità, "Martin Luther King...": disastro senza precedenti, figuraccia della professoressa

03 marzo 2025 a

Grande duello tra Giovanni e Martina alla sfida dei Cento Secondi a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni, nella puntata in onda ieri, domenica 2 marzo, su Rai 1. I due si sono giocati l'accesso alla fase finale del gioco, la ghigliottina. Come al solito, sui social c'era chi tifava per uno e chi per l'altra.

Qualcuno, però, non ha perdonato a Martina un errore: "Professoressa che scambia Martin Luther King con Martin Lutero...e no,io 'gna posso fà...", ha scritto un utente su X. Un altro ha ironizzato sull'errore scrivendo: "Martin Lutero che appende alla porta della chiesa il cartello 'I have a dream' #leredita". E ancora: "#leredita La prof. Non ha fatto una bella figura",

Alla fine l'ha spuntata Giovanni. E molti dei telespettatori si sono detti soddisfatti: "Mi fa piacere per Giovanni anche perché le risposte di Martina non mi convincevano proprio!". La ghigliottina partiva da un montepremi di 155mila euro. Mentre le parole da collegare erano: Miracolo, Riposo, Assumere, Condizione e Urgente. Dopo il minuto di ragionamento a disposizione, il concorrente ha provato a indovinare la soluzione della ghigliottina puntando tutto sulla parola Posizione. Peccato, però, che la risposta corretta fosse Bisogno. Il campione potrà riprovarci questa sera.