4 di Sera, Arditti zittisce Friedman: "L'enorme errore politico di Zelensky"

"Zelensky si è reso protagonista di un errore politico enorme, e cioè quello di essere l'oggetto della divisione tra Europa e Stati Uniti. Posizione nella quale secondo me lui non dovrebbe mettersi mai": Roberto Arditti lo ha detto a 4 di Sera su Rete 4 a proposito del rovinoso incontro tra il leader ucraino e il presidente americano Donald Trump nello Studio Ovale della Casa Bianca.

Sulla sua presenza al vertice europeo, invece, ha detto: "Io penso che il vertice di Londra avrebbero fatto meglio a organizzarlo senza Zelensky perché Europa e Stati Uniti hanno garantito insieme la resistenza ucraina all'invasione russa e ogni elemento divisorio su questa alleanza fa il gioco degli avversari, non è difficile da capire".

Secondo Friedman, invece, era necessario che Zelensky fosse a Londra: "Era doppiamente importante che ci fosse dopo essere stato insultato e attaccato in quella che io credo sia stata una trappola per lui nello Studio Ovale. Anche perché - piccolo dato per i telespettatori italiani - in America, nello Studio Ovale, il vicepresidente (J.D Vance, ndr) per protocollo non può aprire bocca e parlare senza la benedizione del presidente. Quindi Trump aveva già detto a Vance, prima dell'incontro, 'tu puoi intervenire'. Comunque, dopo questo, è importante che a Londra Keir Starmer sia uscito da Downing Street e abbia abbracciato Zelensky e che Zelensky sia stato con Re Carlo. Le loro foto insieme faranno impazzire Donald Trump, che proverà invidia".