Rai 2, clamoroso Stefano De Martino: come Fiorello, ecco dove porta la rete

Stasera tutto è possibile. Ma proprio tutto. Anche che la rete cadetta di Mamma Rai, il secondo canale, batta tutta la concorrenza e vinca addirittura la gara dell’auditel del martedì sera. I numeri sono davvero da record. Step, infatti, con la sua puntata carnevalesca, ha intrattenuto 2 milioni 195mila spettatori, raggiungendo il 14,7% di share, percentuale di gradimento più alta tra i programmi di prima serata. Su RaiUno, infatti, il terzo appuntamento con Miss Fallaci, produzione internazionale con Miriam Leone nei panni della scrittrice ai suoi esordi, si è fermata al 13,3% di share, tallonata dallo show di Canale 5 che ai suoi telespettatori ha proposto l’ennesimo capitolo di Mission Impossible: Dead Reckoning con le mirabolanti imprese di Tom Cruise che ha raggiunto 1 milione e 713mila spettatori tallonando con l’11,7% di share la fiction sulla giovane Oriana.

Niente di così impossibile, in realtà, quello che è accaduto per una ragione soltanto: la presenza in prima serata nel martedì di RaiDue del Re Mida della televisione: Stefano De Martino. Da cinque settimane (e per altre cinque) con l’ex ballerino alla conduzione del suo comedy show che, nonostante i numeri da mondiali di calcio che si sta regalando con Affari tuoi su RaiUno, per il suo prime time ha scelto di non tradire il legame che da sette edizioni vede Stasera tutto è possibile in onda su RaiDue. Sta di fatto che, con il De Martino in stato di grazia, anche per questa stagione il secondo canale ha trovato l’antidoto, quell’“effetto Fiorello” riuscito a riportare il sereno. Il merito è certamente di una trasmissione ben scritta.

Di una produzione che vede splendere ancora una volta lo storico Centro Rai di Napoli, da dove lo show va in onda. E, oltre a De Martino, ha proprio in un cast artistico assai partenopeo (con la coppia doc Paolantoni-Biagio Izzo e il più giovane ma davvero esilarante Vincenzo De Lucia) un poker d’assi che esalta il pubblico. A suscitare maggiore entusiasmo, infatti, anche nell’ultimo appuntamento sono state le imitazioni di De Lucia, entrato in scena nei panni di una luminescente Barbara d’Urso che finalmente, dopo tanta attesa, ha annunciato al pubblico il format che la vedrà tornare in un contatto ancora più stretto, col suo pubblico: il lavoro in un call center.

Fuori fuoco ma ben dentro i loro personaggi, ispirati a un no-sense svampito, la strana coppia di ospiti formata da Paolo Conticini e da una sempre follemente frizzante Carmen Di Pietro, finiti assieme nella scivolosa “Stanza Inclinata” dove per raddrizzare le sorti (riuscendoci così così) hanno pensato di simulare un amplesso che forse ha sviato la fin troppo lasciva Carmen che all’indovinello su «ciò che non ingrassa strozza» ha risposto, pensate un po’, il pisello! Tutto ciò senza portare mai lo show a un livello di ironia greve, grazie anche a Massimo Lopez, ospite perfetto al quale De Martino ha potuto cedere senza timori la regia dell’intera linea comica della puntata ispirata a un futuro che per l’ex golden boy di Amici pare sempre più radioso.