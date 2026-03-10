Affari tuoi, Gaetano "povero cristo": la sorella "spacca lo studio"

La puntata più sfortunata di sempre di Affari tuoi? Ne sono abbastanza convinti, i telespettatori del quiz dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino e il merito, se così si può dire, è del povero Gaetano, pacchista siciliano da Palermo accompagnato in studio dalla sorella Rita.

"L'unico concorrente che ha chiamato tutti i rossi", scrive un appassionato su X, commentando in tempo reale. "Una partita così non si vedeva dai tempi di Momo (perché poverino la sua partita sarà sempre usata come metro di paragone)", "Che partita del c***zo", "Prima puntata della storia in cui potremmo non vedere né Gennarino né la Ballerina né l'invenzione di Herbert?", "Lei è annichilita", "Partita più sfigata da un bel po’ di tempo", "Lui vorrebbe piangere e scappare, lei vorrebbe spaccare lo studio", "Il concorrente più SFORTUNATO DI SEMPRE", "La sorella è proprio nera di rabbia", "Ecco. Se mai dovessi partecipare ad Affari tuoi la mia partita sarebbe UGUALE a quella di sto povero cristo".

Il ragazzo, neo-papà della piccola Gaia di 2 mesi, arriva alla fine con il beffardo "cascuscino" di Herbert Ballerina e l'incognita del "pacco nero", con un'Offerta del dottore da 22mila euro.

Gaetano preferisce non saltare nel buio e accetta, e fa bene perché in mano aveva proprio il pacco nero con dentro "solo" 10mila euro. Una piccola grande gioia dopo una puntata di grande sofferenza e qualche delusione.

