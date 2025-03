Eleonora Giorgi, l'amica Nicoletta Ercole a La volta buona: "L'ultimo messaggio che mi ha mandato"

06 marzo 2025 a

"L'ultima volta che l'ho sentita? L'altra settimana. Prima giovedì perché è stato il mio compleanno, mi ha fatto gli auguri. Poi sabato mi ha mandato un vocale dicendomi: 'Nico mia, forse oggi è l'ultima volta che sentirai la mia voce perché questa terapia del dolore che mi stanno facendo non mi dà più forze, neanche per mandarti un cuoricino'": Nicoletta Ercole, ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona su Rai 1, la detto a proposito di Eleonora Giorgi, l'attrice scomparsa a 71 anni per le conseguenze di un tumore al pancreas.

"Poi - ha proseguito Ercole - mi ha chiesto di ringraziare Francesca (Ornella Muti, ndr) da parte sua". Le due, infatti, si sono rincontrate dopo diverso tempo alla presentazione del libro del figlio della Giorgi, Andrea Rizzoli, a Roma a fine gennaio. "Ornella Muti l'ha chiamata tutti i giorni per mesi, non solo nell'ultimo periodo", ha rivelato ancora la Ercole.

Inoltre, ha aggiunto: "Una bellissima amicizia, la loro. Quel giorno, alla presentazione del libro di Andrea, la Muti ha ricordato una scena di un film in cui le due dovevano essere nude sotto la doccia e ha detto: 'Ele non smetterò mai di ringraziarti per avermi dato coraggio e per esserti messa davanti cosicché io mi vedessi di meno'". "Un grande atto di generosità con un'altra attrice", ha sottolineato infine la Balivo.