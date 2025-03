Striscia la Notizia, servizio-bomba sulla Gintoneria: ragazze seminude e sniffate, i video-choc

07 marzo 2025 a





Champagne a fiumi, ostriche e caviale serviti con nonchalance, belle donne e fiumi di cocaina. È questo lo spaccato di vita che emerge dal caso che ha travolto la Gintoneria di Milano, uno dei locali più chiacchierati del capoluogo lombardo. E un servizio di Striscia la Notizia, proposto nella puntata di oggi, venerdì 7 marzo, ha puntato i riflettori su un’inchiesta che scuote il mondo della movida e che ha portato all’arresto di Stefania Nobile e Davide Lacerenza, figure già note per i loro trascorsi controversi.

Per inciso, Striscia ha da sempre un conto aperto con la Nobile e Wanna Marchi. Insomma, in questa vicenda il tiggì satirico di Canale 5 ideato da Antonio Ricci, ovviamente, ci sguazza.

Nel frattempo la Procura di Milano indaga su un giro di droga e soldi che, secondo le accuse, avrebbe trovato nella Gintoneria una base operativa perfetta, tra serate esclusive e frequentazioni che spaziano dal jet set meneghino a personaggi della Milano bene.

Nel servizio, Striscia non manca di sottolineare il ritorno sulla scena proprio di Wanna Marchi, madre di Stefania Nobile e volto storico delle televendite truffaldine, che – in una certa misura – avrebbe addirittura rievocato i celebri riti del mago Do Nascimento tra bicchieri di champagne e polvere bianca. Nel servizio non mancano immagini forti, tra ragazze seminude e quelle che appaiono in tutto e per tutto "sniffate".

L’inchiesta è solo all’inizio, ma promette di svelare nuovi retroscena su un locale diventato simbolo di eccessi e illegalità. Il mondo dorato della Gintoneria si svela ora per quello che, secondo gli inquirenti, sarebbe: una macchina di lusso costruita su cocaina, prostituzione e soldi facili.

