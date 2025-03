La volta buona, una clamorosa storia di corna-vip: Caterina Balivo di sasso

Claudio Brigliadori 16 marzo 2025 a

«Chi dice di non essere mai stato tradito è perché, forse, non se n’è mai accorto». La perla di saggezza di Emanuela Folliero inaugura la settimana di La volta buona a tutte corna. Non passa giorno nel programma pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo senza che un ospite non snoccioli qualche aneddoto pruriginoso. Certo, la sempre splendida ex annunciatrice di Rete 4 “esagera”: «Ho scoperto il mio ex in auto con una bella donna bionda. Mi sono avvicinata per chiedere spiegazioni e ha detto di chiamarsi Alejandro, non dimenticherò mai questo nome». «Era un trans?», strabuzza gli occhi la presentatrice.

«Piano con le parole», ride Emanuela prima di rivelare che un’altra sua grande storia d’amore, quella con Stefano D’Orazio dei Pooh, è finita facendo un brindisi: «Dopo una gita ci siamo trovati con degli amici e abbiamo detto: sapete che c’è? Io e Stefano ci lasciamo. Gli altri tutti stupiti.

Ma da quel momento siamo rimasti amici per sempre».

Altra puntata, altro imbarazzo. Andrea Roncato ha sempre avuto fama di playboy ma forse con Stefania Orlando la situazione si è ribaltata: «Io non ho mai indagato se devo essere sincero. Non so se Stefania mi abbia tradito con qualcun altro ma io posso garantire che quando ci sono atti d’infedeltà o un matrimonio finisce, la colpa è di entrambi, io me le sono prese le mie responsabilità». Classe.

E che dire di Mita Medici? Un tuffo nei magici anni Settanta: «Adriano Panatta mi ha tradito con la mia amica Loredana Berté. Ma io le voglio bene perché fa parte della mia vita. Io stavo con Adriano e siamo andati a Stromboli perla prima volta insieme in una nave. E sembrava una cosa di pirati». Si passa a Milano, Mita e Adriano sono in crisi. «Andiamo a cena insieme anche con Loredana. Poi a un certo punto me ne sono andata perché ero stanca. Ma in albergo ho visto passare Adriano e Loredana a braccetto e si era capito che fosse successo qualcosa. A loro, però, prese un po’ un colpo. Ad Adriano gli è dispiaciuto, però la vita ha i suoi tempi. Basta saperli cogliere».