Verissimo, Eva Grimaldi: "Violentata a 10 anni da un amico, cos'ha fatto davanti a me"

Un drammatico episodio di violenza quello che Eva Grimaldi ha subito da piccola. Lo ha raccontato lei stessa, con la voce rotta, nello studio di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5.

"Andavo alle elementari, avevo 10 anni - ha spiegato -. Questo amico di famiglia, un artigiano, stava preparando la casa nuova e, un giorno, mamma e papà gli dissero di portarmi a vedere questo cantiere e io ero felicissima perché mi sentivo una grande responsabilità sulle spalle. Entriamo in questa casa e quest'uomo mi porta in camera e io ricordo di aver trovato stranissima questa cosa. Mi chiese di sistemarmi sulla rete del letto e cominciò a toccarmi le cosce e io gli allontanai la mano perché non volevo, allora lui mi portò in bagno e cominciò a masturbarsi e mi costrinse a guardarlo. Io piangevo disperata ma non potevo scappare".

Con lei in studio la compagna Imma Battaglia, che pure ha raccontato di avere vissuto episodi di violenza sessuale: "Purtroppo, la stessa cosa è successa anche a me. Un amico di famiglia, un medico mi portò nel suo studio quando avevo 12 anni e lì successe la bruttissima cosa. Io non ho mai detto cos'è capitato e lo sto dicendo solo ora perché mia mamma è venuta a mancare e non volevo darle questo dispiacere. Purtroppo, non è successo solo una volta e tutti questi episodi non mi hanno più permesso di vedere gli uomini alla stessa maniera. Denunciate sempre, e alle mamme dico di insegnare alle figlie a riconoscere le cose brutte".