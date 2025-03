Verissimo, Marrazzo: "Era un tabù andare con una donna trans", la confessione sullo scandalo

22 marzo 2025 a

"C'è qualcosa che, all'epoca, colpì anche la società perché andare con una donna transessuale era un tabù e io non avevo coraggio di condividere con nessuno, nemmeno mia moglie lo sapeva": Piero Marrazzo, ex presidente della Regione Lazio, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, ha parlato dello scandalo che lo travolse nel 2009, quando era governatore. All'epoca fu ricattato da quattro carabinieri, in possesso di un video compromettente in cui lui appariva assieme a una donna transessuale.

"Voglio dire - ha aggiunto Marrazzo - che quando un uomo si comporta come ho fatto io, è un vigliacco. Fino all'ultimo, non ho avuto coraggio di parlare con la mia famiglia, non riuscivo a confidarmi con mia moglie e le mie figlie in merito a questo aspetto della mia persona, era come se ci fosse un blocco". E ancora: "Adesso, anche ora che ho scritto il libro, provo il doppio della vergogna. Mia moglie ha cresciuto le mie figlie e mi è sempre rimasta accanto, è stata una grande donna. Lei non mi ha mai chiesto 'perché', ma tante volte deriva tutto da un qualcosa di più profondo che è dentro di noi".

Per defilarsi dall'attacco dei media, a un certo punto, l'ex governatore si chiuse in un convento. A tal proposito ha raccontato: "Mia moglie Roberta ha detto che dovevamo cercare un modo per attutire tutta l'attenzione mediatica che si stava concentrando sulla nostra famiglia, io non stavo bene al pensiero che le mie figlie potessero sentire le peggio cose su di me. Loro subirono anche episodi di bullismo per ciò che era successo, litigarono per strada per difendermi, non mi hanno mai lasciato da solo e io non sarei qui se loro non mi avessero detto 'papà, adesso basta'".