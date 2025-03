Verissimo, momento drammatico per Paola Barale: "O decidi di arrenderti o..."

23 marzo 2025 a

a

a

"Ci sono due strade, o decidi di arrenderti o decidi di andare avanti. Io scelgo la seconda strada perché mi fa vivere la vita con leggerezza - che non è superficialità - perché mi fa pesare meno tutto quanto": Paola Barale, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, lo ha detto a proposito del recente lutto che ha vissuto, la morte di mamma Carla.

"Mia mamma è stata abbastanza severa, mi ha sempre trattenuta, non mi ha mai supportato molto nei miei sogni e forse perché pensava che fossi la ribelle della famiglia - ha raccontato la showgirl -. Diciamo che lei non mi ha mai spinta a "volare" ma io questo l'ho capito perché erano altri tempi, però, è stata una madre che si è dimostrata molto comprensiva in diverse situazioni. Non era una persona fisica, i baci e le carezze me li sono presa di più in questi ultimi anni".

Poi ha aggiunto: "Mia mamma ha vissuto due momenti della sua vita: prima e dopo la malattia. Lei soffriva di Alzheimer e, ultimamente, era a una fase molto avanzata dove non aveva più inibizioni perciò io, un po' ne approfittavo - concedimi il termine - per prendermi un po' quella parte di mamma che non avevo vissuto prima. Voglio ricordarla così, con il sorriso. Ultimamente, non stava bene e, ora, ci consoliamo pensando che si trova in un posto migliore. Dopo la perdita di mia mamma ho cominciato a pensare di più al tempo che passa perché vivo da sola e certe cose ti fanno riflettere, però, ho già parlato con alcuni amici e abbiamo deciso che quando saremo anziani andremo a vivere in un'isola vicino al mare a un ambulatorio medico, così avremo tutto". Parlando della sua vita privata, invece, la conduttrice ha rivelato: "Adesso sono single e va bene così ma resto aperta all'amore, anche se non mi accontento".